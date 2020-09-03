Пивоварову вменили создание помех движению пешеходов во время акции против поправок в Конституции

Исполнительному директору "Открытой России" Андрею Пивоварову вменяют организацию сбора подписей под иском с требованием отмены поправок в Конституции 15 июля в Москве, сообщила координатор организации Анастасия Буракова.

Протокол составляют по ч. 3 ст. 20.2 КоАП (нарушение организатором порядка проведения акции, создавшее помехи движения транспорта и пешеходов). По нему Пивоварову грозит до 15 суток ареста.

Пивоварова задержали в Москве 3 августа. У него сразу же отобрали телефон.

Пивоваров – координатор кампании "НЕТ". 3 сентября он с другими сторонниками движения он подал иск в Верховный суд об обжаловалии принятия поправок в Конституцию. Истцы требуют признать недействительным постановление Центризбиркома "О Порядке общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации".

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