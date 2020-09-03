16 лет трагедии в Беслане: как прошла акция памяти в Петербурге

На Малой Садовой улице ежегодно 3 сентября движение "Весна" проводит акцию памяти жертв трагедии в Беслане. В 2004 году в небольшом городе в Северной Осетии террористы захватили школу во время праздничной линейки 1 сентября. Школьников, их родных и учителей держали в заложниках до 3 сентября, когда российские власти провели штурм здания. В результате захвата заложников погибли 334 человека, 186 из них - дети.

Ещё до начала акции, пока "Весна" зажигала свечи и выкладывала их в слово "Беслан", рядом на Невском проспекте в пикет встала художница Елена Осипова. К ней подошла сотрудница полиции и заявила, что женщина должна отодвинуться дальше, так как не соблюдается положенная дистанция в 50 метров. За художницу вступились две прохожие. Они стали уговаривать сотрудницу полиции дать Осиповой спокойно достоять в своём пикете. Полицейская ещё немного поворчала, что тут акция согласована, а пикет все же надо подвинуть, но оставила художницу в покое.

Координатор петербургского отделения "Весны" Софья Уляшева сообщила ЗАКС.Ру, что их акция не согласована. Они проводят ее ежегодно и никогда не подавали на неё заявку властям, уточнила Уляшева. При этом, отметила активистка, никаких претензий к ним никогда не было: им не мешают проводить мероприятие и никого не задерживают.

Рядом с Малой Садовой был припаркован автомобиль правоохранительных органов. Сами полицейские наблюдали за акцией и снимали собравшихся, но, действительно, никак ходу мероприятия не препятствовали.

Активисты "Весны" расставили на пересечении Невского проспекта и Малой Садовой улицы свечи и встали с баннером, на котором изображены фотографии всех погибших. Уляшева рассказала, что "Весна" считает важным напоминать себе и другим людям о произошедшей в 2004 году трагедии.

- Мы ее проводим ежегодно уже много лет, потому что нам кажется важным, что о таких событиях истории России нельзя забывать. Особенно, когда до конца не известны все обстоятельства и не наказаны все виновные. К сожалению, никто кроме нас не вспоминает Беслан в это время, особенно со стороны власти, поэтому приходится гражданскому обществу напоминать нам всем и самим вспоминать о том, что происходило, - сказала Уляшева.

Она отметила, что свечек ровно по количеству погибших в Беслане.

Прохожие задерживались около активистов, с интересом смотрели на свечи и баннер, некоторые ненадолго останавливались и одобрительно кивали.

- А что тут написано? - спросила прохожая своего спутника.

- Беслан.

- Ааа, - грустный вздох. - Тогда постоим.

Некоторые прохожие решили принять участие в акции и взяли в руки свечи. Три человека возложили к баннеру розы.