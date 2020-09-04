В Хабаровске полиция вновь заинтересовалась участником протестов в поддержку Фургала

Хабаровские правоохранители задержали местного активиста Артура Саяпина, регулярно участвовавшего в акциях в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала, уведомляет "ОВД-Инфо".

В руки к полицейским активист попадает уже второй раз за короткий отрезок времени.

В отделен на Саяпина составили протокол об участии в несогласованной акции, повлекшей помехи движению пешеходов и транспорта (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП).

Впервые хабаровчанин был задержан в конце августа: тогда его оштрафовали на 10 тысяч рублей, причем, в постановлении суда не конкретизировалась акция, послужившая поводом для "санкции".

Напомним, протесты в поддержку Фургала проходят в Хабаровске ежедневно с 11 июля.