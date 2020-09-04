ФОМ: Свыше 80% россиян считают себя патриотами

Согласно результатам соцопроса, проведенного Фондом "Общественное мнение", 82% россиян уверены в личном патриотизме.

Более остальных любовь к отчизне испытывают граждане в возрасте от 46 до 60 лет, а также пожилые люди более почтенных лет (84%). Среди респондентов от 18 до 30 лет патриотами себя назвали 73%, 31-45 лет - 82%.

Среди не уверенных в собственном патриотизме граждан от 46 до 60 лет - 14%, старше - 8%.

Кроме того, согласно опросу, 71% респондентов заявили, что мужчина, пытающийся уклониться от прохождения военной службы, по умолчанию не достоин называться "патриотом".

Отвечая на вопрос: "Почему, на ваш взгляд, патриотов в России стало меньше?" 10% пояснили, что связно с трудной жизнью россиян, 9% обвинили во всём действующую власть, 5% назвали смену взглядов и ценностей, 3% - отсутствие должного воспитания.