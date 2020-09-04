Суд не стал рассматривать жалобу ФБК на бездействие СК из-за отравления Навального

Столичный Басманный суд отказался рассматривать жалобу Фонда борьбы с коррупцией на бездействие Следственного комитета из-за отравления Алексея Навального, уведомляет "МБХ медиа".

"Сегодня СК прислал ФБК письмо о том, что их обращение было направлено в Западно-Сибирское управление на транспорте СК. Заявление подлежало проверке в силу статьи 144 УПК. Срок по жалобе истек, СК должен был принять решение в течение трех суток", - указал в ходе заседания юрист ФБК Вячеслав Гимади.

В свою очередь представитель СК, ссылаясь на отправленное в ведомство письмо, заявил, что истец был уведомлен о решении, которое вынес Следком. В инстанции полагают, что документ рассматривался как частное обращение, а сроки рассмотрения таких обращений - до 30 дней.

С заявлением, содержащим требование возбудить уголовное дело об отравлении Навального, юристы ФБК обратились в СК ещё 20 августа - в день, когда политика экстренно госпитализировали.

С тех пор оппозиционер лежит в медикаментозной коме: 23 августа его транспортировали в немецкую клинику "Шарите", врачи которой днём ранее сообщили о том, что им удалось найти следы вещества из группы токсинов "Новичок" в организме Навального.