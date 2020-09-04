В Петербурге прошло шоу дронов, посвященное окончанию Второй Мировой войны

Поздним вечером накануне, 3 сентября, в Петербурге состоялось официальное мероприятие в честь 75-й годовщины окончания Второй Мировой войны. В воздух поднялись 2200 освещенных дронов, передает ТАСС. Происходящее имело вид целых световых картин, время от времени меняющихся. Перед взлетом их выложили на земле городские школьники.

"Сегодня был побит мировой рекорд в категории "наибольшее количество беспилотных летательных аппаратов, одновременно находящихся в воздухе" с результатом 2 тыс. 198 аппаратов", - отметил основатель книги рекордов России Станислав Коненко.

Отметим, что 3 сентября днем окончания войны в этом году назначил президент Владимир Путин, за что его регулярно критикуют политические оппоненты. Распространено мнение, что эту дату глава государства специально перенес, чтобы отвлечь внимание от годовщины трагедии 2004 года в Беслане, где в результате штурма школы, захваченной террористами, погибло 333 ребенка. Во всем мире окончание Второй Мировой войны отмечают 2 сентября.