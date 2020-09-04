Собянин привился новой вакциной от COVID-19

Столичный мэр Сергей Собянин, беседуя с Владимиром Путиным, подтвердил, что уже испробовал на себе отечественную вакцину от коронавируса, делится Znak.com.

"Для того, чтобы придать тонус моим коллегам, самому быть уверенным, что у нас вообще открылось окно возможностей в этой ситуации, что у нас действительно в России появилась хорошая наша отечественная вакцина, я принял решение, коллеги из института мне разрешили это сделать, и я прошел, что называется, уже почти половину всей большой стадии. Чувствую себя нормально, дай бог, чтобы было так и дальше", - заявил Собянин.

О вакцинации мэра ранее сообщал ряд СМИ, однако сам он данную информацию официально не комментировал.

Напомним, российская вакцина от COVID-19 была зарегистрирована 11 августа. Ранее опрошенные сервисом "Справочник врача" медики заявили о недоверии препарату. Они опасаются отсутствия доказанной информации об эффективности вакцины и того, что лекарство было разработано слишком быстро.

К тому же опрос "Левада-центра" показал, что более половины россиян не будут на себе тестировать отечественную разработку.