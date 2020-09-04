Шендерович: Путин не умеет разговаривать со свободными людьми

Публицист и писатель Виктор Шендерович представил себе свою версию того, почему, пытаясь решить вопрос белорусских протестов, российский президент Владимир Путин никак не обращается в сторону собственно протестующих. Ситуация, как и многим, странна Шендеровичу тем, что, по его сведениям, Путин находится в очень плохих отношениях с переизбравшимся в шестой раз Александром Лукашенко, но все равно продолжает открыто поддерживать режим его власти. Однако у этой ситуации объяснение, как считает аналитик, ценностное: в Белоруссии, в отличие от России, нынешним летом появились смелые и свободные люди, что не может из принципиальных соображений устраивать Путина.

"Путин не знает, как разговаривать со свободными людьми, он понимает, как с холуями разговаривать. Он понимает, как с бандитами. Нет ни одного бандита на земном шаре, который не был бы нашим стратегическим партнером, мы безошибочно выбираем убийц по земному шару. Посмотрите список наших ближайших друзей и партнеров. Представляете, с Беларусью на равных – это как? Это не по понятиям. А он в своем воспаленном мозгу бункерском, он же последний Цезарь, он же наследник великой империи", - рассудил гость эфира "Эха Москвы".

В ситуации с Белоруссией, по оценке Шендеровича, тактически Путин находится в сильнейшей позиции, но ему может не повезти с белорусским народом при более близком знакомстве.

Напомним, что Россия объявила о создании специального резерва силовиков для подавления белорусских демонстраций, дпящихся уже месяц из-за того, что, по мнению протестующих, Лукашенко узурпировал власть и проявил неоправданную жестокость при подавлении мирных митингов и шествий в первые дни после выборов.