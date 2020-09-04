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14:15

Николай Бондаренко изучил готовность ответственных за уборку ГУП к превратностям зимы

фото ЗакС политика Николай Бондаренко изучил готовность ответственных за уборку ГУП к превратностям зимы

Петербургский вице-губернатор Николай Бондаренко посетил одно из крупнейших дорожных предприятий города ГУДП "Центр" и пообщался с его руководством в лице Вадима Миюзкина и Николая Ведерникова, узнав, как идет подготовка в зиме, оповестили в Смольном.

"Сегодня мы начинаем цикл рабочих выездов в организации, подведомственные Комитету по благоустройству, с целью смотра техники и проверки хода подготовки к осенне-зимнему периоду. Все работы, связанные с этим, мы должны закончить к концу сентября", - поделился Бондаренко.

В число задач, поставленных конкретно перед ГУДП "Центр", вице-губернатор назвал необходимость определить план работ на грядущий осенне-зимний период, а также проверить технологические и маршрутные карты, которые в обязательном порядке должен иметь каждый водитель уборочной машины.

По информации Бондаренко, предстоящей зимой к работам будут привлечены 1797 единиц техники, укомплектованность предприятий водителями составляет 92%, механизаторами  - 86%. При этом чиновник поручил дополнительно нанять на работу ещё порядка 400 работников в качестве резервной силы.

Кроме того, Бондаренко подчеркнул: для того, чтобы уборка города была четко структурирована, следует четко скооперировать весь комплекс зимнего технологического регламента. Для этого на сегодняшний день проводится обучение диспетчерских служб и мастеров.

Особо вице-губернатор отметил важность синхронизации графиков дорожников и коммунальщиков.

"В этой части должно все совпадать – дорожникам необходимо вовремя принимать меры по уборке снега на тротуарах. Например, сразу после очистки кровель от наледи тротуар должен быть очищен работниками дорожных предприятий", - наказал Бондаренко.

Вице-губернатор собирается объехать все петербургские дорожные предприятия в текущем сентябре: следующими на очереди идут ГУДСП "Петродворцовое" и на ОАО "Коломяжское".


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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