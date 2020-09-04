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14:11

В Петербурге не лишали денежных выплат пенсионеров, нарушивших режим самоизоляции

фото ЗакС политика В Петербурге не лишали денежных выплат пенсионеров, нарушивших режим самоизоляции

Комитет по социальной политике не стал отказывать в единовременных выплатах в 2000 рублей гражданам старше 65 лет, не соблюдавших режим самоизоляции. Об этом 4 сентября в ходе "нулевых чтений" бюджета сообщил глава комитета Александр Ржаненков.

"Наши пожилые люди очень дисциплинированы... Они соблюдают все условия, максимально обезопашивают себя и семьи. Случаи, конечно, были, но никто мер к ним не применял", - ответил Ржаненков на вопрос депутата-справедливоросса Александра Егорова о применении денежных санкциях к нарушителям.

Ранее в Смольном предупреждали, что выплаты в 2000 рублей получат только соблюдающие режим самоизоляции пенсионеры. Ограничения на передвижения для них были введены 30 марта и действовали до начала лета.

В ходе "нулевых чтений" также стало известно, что планируемый бюджет комитета по соцполитике на 2021 год составил порядка 60 млрд рублей, без учета дотаций из федерального центра. Комитет запросил дополнительно из городской казны 9,2 млрд.

Напомним, совещания по бюджету Петербурга на 2021 год проходят в Законодательном собрании со 2 по 9 мая. В них принимают участие депутаты и руководители исполнительных органов власти, которые озвучивают свои потребности на предстоящий год. Обычно "нулевые чтения" проходят открыто, однако в 2020 году Законодательное собрание не пустило на них журналистов, мотивируя это борьбой с коронавирусной инфекцией.  


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