На закупку СИЗ для соцучреждений Петербурга в 2021 году выделят 50 млн рублей

В бюджете Петербурга на 2021 год предусмотрено 50 млн рублей на закупку средств индивидуальной защиты для социальных учреждений, сообщил 4 сентября в ходе "нулевых чтений" председатель комитета по соцполитике Александр Ржаненков.

- К сожалению, в текущем бюджете мы решаем эту проблему только за счет спонсоров и привлеченных источников, - отметил Ржаненков.

По его словам, на данный момент все учреждения обеспечены месячной потребностью в СИЗ.

Планируемый комитетом финансов бюджет на социальную политику в 2021 год составил порядка 60 млрд рублей, без учета дотаций из федерального центра. Ржаненков попросил выделить дополнительно 9,2 млрд рублей. В том числе 3,2 млрд - на соцобеспечение населения, а 1,8 млрд - на охрану семьи и детства.

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