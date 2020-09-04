На развитие сайта канала "Санкт-Петербург" к выборам в ЗакС понадобилось 100 млн из бюджета

Городскому телеканалу "Санкт-Петербург" необходимо 100 млн рублей на "полный рефреш" сайта, заявил председатель комитета по печати Владимир Рябовол 4 сентября в ходу "нулевых чтений" бюджета.

По словам чиновника, модернизировать интернет-страницу необходимо к выборам в Законодательное собрание города, которые состоятся в сентябре 2021 года.

- В связи с теми политическими событиями, которые предстоят в 2021 году, предусмотрены ряд возможностей, которые будут реализованы через наше городское телевидение. В том числе участие в проведении избирательной кампании, - объяснил Рябовол.

Еще 200 млн рублей комитет попросил выделить каналу "Санкт-Петербург" в счет того, что на ту же сумму ему было сокращено финансирование в 2020 году. Сокращение произошло в рамках весенней корректировки бюджета, вызванной борьбой с коронавирусом.

Присутствовавший на совещании депутат от "Яблока" Борис Вишневский рассказал ЗАКС.Ру, что в настоящей редакции проекта бюджета телеканалу "Санкт-Петербург" уже выделено более 1 млрд рублей средств городской казны.

- Канал, который финансируют налогоплательщики, показывает постоянно [губернатора Александра] Беглова и единороссов. От меня они старательно отводят камеры. Началось это полтора года назад, когда я заявил, что хочу идти в губернаторы, - отметил Вишневский.

На бюджетном совещании в ЗакСе вопрос трат на городской канал подняла коммунистка Ирина Иванова. Рябовол ответил ей, что оба городских канала Москвы финансируются гораздо лучше. Его поддержал депутат от "Единой России" Андрей Васильев:

- Мы сегодня находимся в самом низу информационной составляющей страны, на 58-м месте. Потому что ничтожное финансирование. То, с чем сегодня работает канал "Санкт-Петербург" - это каменный век.

Совещания по бюджету Петербурга на 2021 год проходят в Законодательном собрании со 2 по 9 мая. В них принимают участие депутаты и руководители исполнительных органов власти, которые озвучивают свои потребности на предстоящий год. Обычно "нулевые чтения" организовываются открыто, однако в 2020 году Законодательное собрание не пустило на них журналистов, мотивируя это борьбой с коронавирусной инфекцией.

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