Радзиховский уверен, что отравление Навального не приведет к новым санкциям ЕС

Политолог и публицист Леонид Радзиховский, считающий, что решение об отравлении оппозиционера Алексея Навального принималось в самых высоких кабинетах Кремля и что ставилась цель сделать его инвалидом, настаивает на том, что страны Евросоюза не станут наказывать каким-то образом за это Москву, не считая различных заявлений о "глубокой обеспокоенности". Более того, согласно его версии, эту игру понимает и Москва тоже, и пользуется безнаказанностью.

""Вы все сожрете, облизнетесь и попросите добавки, и я вам эту добавку гарантирую". Вот это, думаю, как говорили в СССР, и составляет чувство глубокого морального удовлетворения, которое испытывает Путин. "Я вас всех имел, имею и буду иметь всегда, когда захочу и как захочу, а ваши писки и визги - это как раз тот аккомпанемент, который доставляет мне максимальное наслаждение от вашего сердитого бессилия"", - представил свою версию позиции верховной российской власти аналитик в интервью YouTube-каналу Sobinews.

Согласно этой же версии, западные лидеры - "отнюдь не великие люди", но главное, что экономические приоритеты и возможность торговать с Россией для них превыше всего. Кроме того, по мнению Радзиховского, "кирпичей много" и "убить - дело нехитрое", а значит, использование, по его выражению, "визитной карточки" Кремля в виде боевого отравляющего вещества и в принципе использование столь сложного метода покушения на здоровье Навального было демонстративным актом со стороны высокопоставленных людей. Для них, как считает эксперт, психолог по образованию, подобное может являться веселым садистическим развлечением.

Алексей Навальный пребывает без сознания с 20 августа, когда ему стало плохо на территории Сибири. Спустя два дня его выпустили на лечение в берлинскую клинику. Уголовное дело по факту отравления российская власть возбуждать отказывается.