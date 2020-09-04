Думские эсеры требуют возврата денег гражданам за билеты на отмененные авиарейсы

Фракция справедливороссов в Государственной думе под предводительством Сергея Миронова вернулась к теме возврата денег соотечественникам за билеты на самолет. Одобренная правительством модель "ваучеризации" Миронова не устраивает - особенно с учетом немалых привилегий и дотаций, которые достаются "Аэрофлоту". Для него само слово "ваучер" есть не что иное, как ассоциация с "жульничеством" и "бумажка вместо денег".

""Аэрофлот" уже получил почти 8 миллиардов господдержки, хочет получить еще десятки миллиардов. При этом 26 миллиардов висит на счетах. Пусть эти средства авиакомпания направит на выплаты гражданам с билетами на отмененные рейсы, а оставшуюся часть вернет в бюджет", - приводится цитата партийного главы на его личном сайте.

Закон, с которым борются эсеры, был принят большинством голосов думских депутатов в начале июня.