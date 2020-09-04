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16:38

Андрея Пивоварова отправили под арест за пост об акции по сбору подписей против поправок к Конституции

фото ЗакС политика Андрея Пивоварова отправили под арест за пост об акции по сбору подписей против поправок к Конституции

Столичный Тверской райсуд отправил на 14 суток в спецприёмник директора "Открытой России" Андрея Пивоварова, инкриминировав ему ч. 3 ст. 20.2 КоАП (Нарушение организатором порядка проведения акции, создавшее помехи движения транспорта и пешеходов), уведомляет "Открытка" в своём Telegram-канале.

"Провинность", из-за которой правоохранители вновь обратили внимание на общественника, - пост в Facebook  с анонсом акции по сбору подписей под коллективным иском кампании НЕТ!" против изменения Конституции. Само мероприятие прошло 15 июля.

"Очевидно, что Пивоварова арестовали, чтобы он пропустил единый день голосования 13 сентября: сейчас мы ведём проект "Объединённые демократы", при поддержке которого баллотируются более 500 кандидатов в муниципальные депутаты. Сейчас это крупнейший проект по выдвижению независимых кандидатов", - констатировали в "Открытке".

Напомним, общественного деятеля задержали минувшим вечером в Москве и сразу лишили его связи, отобрав телефон.

Добавим, Пивоваров является координатором кампании "НЕТ". 3 сентября он с другими сторонниками движения он подал иск в Верховный суд об обжаловании принятия поправок в Конституцию. Истцы требуют признать недействительным постановление Центризбиркома "О Порядке общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации". 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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