Сербия передаст Ленобласти полотна Рериха

Картины, относящегося к российскому периоду жизни художника Николая Рериха, "уедут" из Сербии в его музей-усадьбу в Изваре и, скорее всего, в сузей Римского-Корсакова в Тихвине, сообщает сайт правительства Ленинградской области. Это обстоятельство, как говорится в сообщении, должно придать музею всемирную ценность. О событии объявила заместитель министра культуры Алла Манилова, встретившаяся 4 сентября с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко. Речь идет о семи художественных произведениях.

"Таким образом, у нас будет две площадки в Ленинградской области: Музей-усадьба Рериха в Изваре и Музей Римского-Корсакова в Тихвине, где будут находиться работы Рериха. Это ещё и перекрестные туристические маршруты, абсолютно новые точки культурного туризма в Ленинградской области большого федерального значения", - приводится цитата Дрозденко.

Отмечается, что все правовые условности уже разрешены, а значит, есть шанс, что де-факто картины перейдут в российские "руки" до конца нынешнего года. Часть из них должна отойти музею-институт Николая Рериха. Первоначально рассматривался вариант с передачей их в Москву.