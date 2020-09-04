На свое развитие Карелия получит свыше 6 млрд рублей из федерального центра На мероприятии по случаю столетия основания Карелии заместитель министра финансов РФ Леонид Горнин объявил, что в планы Москвы входит перечислить региону 6,3 млрд на развитие республики, передает ТАСС. "Это дополнение будет существенным подарком к празднованию 100-летия республики", - произнес чиновник. Деньги рассчитаны на трехлетний срок. Впервые автономию Карелия получила в качестве "трудовой коммуны" в 1920 году, тремя годами позже за ней закрепился статус одной из автономных советских республик. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен