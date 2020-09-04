В Петербурге от гриппа привились уже свыше 66 тысяч человек

За первую неделю с начала масштабной кампании по вакцинации населения от гриппа прививку сделали уже более 66 тысяч петербуржцев, оповестили в комитете по здравоохранению.

В текущем году охват вакцинацией среди горожан будет увеличен до 60%. Прививочные кабинеты в поликлиниках будут работать в две смены, а передвижные пункты вакцинации разместят у большинства станций метро. К примеру, в 2013 году вакцинацию прошло 23% горожан, а в 2019 году – 55%.

В Петербург привезли 199 046 доз вакцины "Совигрипп" для беременных и 59 4110 доз препарата "Совигрипп" и "Флю-М" для взрослых.

Днём ранее Александр Беглов рассказал, что сделал себе прививку от гриппа, порекомендовав жителям Северной столицы последовать его примеру.

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