Главу архангельского штаба Навального оштрафовали за пять лет назад выложенный клип в соцсети

Размещение клипа рэпера Децла "Лигалайз" на личной странице "ВКонтакте" в 2015 году обернулось пять лет спустя для Андрея Боровикова, главы архангельского штаба Алексея Навального, штрафом. Государство стребовало с него четыре тысячи рублей за пропаганду наркотиков, содержащуюся в музыкальном произведении, передает местное издание 29.ru.

"Эту песню легально ставили на многих телеканалах в то время, когда она у меня появилась в видеозаписях. Правоохранительные органы решили запрещать искусство. В той же библиотеке Добролюбовской можно найти рассказ Булгакова "Морфий", а там большая часть рассказа посвящена тому, как писатель справляется с наркотической зависимой. Библиотеку же никто не судит за пропаганду наркотиков", - привел свой контраргумент "навальнист".

Боровиков подчеркнул, что самый "опасный максимум", содержащийся в тексте песни, это глагол "курить", употребленный безотносительно какого-либо конкретного вещества.

Судебное взыскание политический активист будет обжаловать.