Глава МВД не узрел криминала в отравлении Навального

Руководитель Министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев полагает, что в отравлении политика Алексея Навального пока что нет состава преступления, передает "Интерфакс".

"Откуда [криминалу] там быть? Мы не видим пока никаких оснований", - сообщил министр.

До сих пор правоохранители отказывались говорить что-либо об отравлении оппозиционера. СК так и не возбудил уголовное дело постфактум инцидента, несмотря на поданное ФБК заявление.

Сегодня Басманный суд Москвы отклонил жалобу юриста ФБК Вячеслава Гимади на бездействие следователей Следкома, поданную из-за того, что делу до сих пор не дали ход.

Ранее сегодня власти Германии вновь заявили об обнаружении в биологических материалах Навального следов токсина "Новичок".