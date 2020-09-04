Сотрудники прокуратуры прервали работу книжной точки "Мемориала" на ярмарке, нагрянув с проверкой

Сразу восемь работников прокуратуры нагрянули с проверкой к точке "Мемориала" на Московской международной книжной ярмарке, приостановив почти на целый день его работу, известила в разговоре с "МБХ медиа" куратор проектов организации Александра Поливанова.

"Московская международная ярмарка пригласила нас участвовать и выделила нам стенд. Мы работали на этом стенде, представляли наши книжки, нашу другую продукцию, и вдруг пришла прокуратура с прокурорской проверкой о соблюдении так называемого закона об иностранных агентах. Сначала они просто притворялись посетителями и изучали книжки", - поделилась впечатлениями от произошедшего Поливанова.

В ходе визита правоохранители изъяли у точки несколько книг, которые были изданы ещё до включения "Мемориала" в реестр иноагентов. Поливанова пояснила, что уже в новой литературе везде данная маркировка указана.

"Они [старые книжки] изъяли и не дали поставить печать, которую мы ставим, когда люди выбирают что-то себе, что мы внесены в реестр. Они забрали их с отсутствием этого дисклеймера. Окружили весь стенд, никого не пускали, напугали людей", - сетует общественница.

Напомним, в 2016 году Минюст признал иностранным агентом международный правозащитный центр "Мемориал", в структуру которого входит одноименный просветительский центр. Организация пыталась оспорить решение, но безуспешно.