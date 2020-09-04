В Калининграде протестуют против уничтожения исторической памяти о немцах

Калининградец Хагай Румянцев вышел к зданию региональной прокуратуры с протестным пикетом против ликвидации следов немецкого наследия, инициированной ей в последнее время. Активист защищает надписи на стенах жилых домов, начертанные на немецком языке, и напоминает, что раньше город назывался Кенигсберг и входил в состав Германии. На его плакате прохожие могли увидеть высказывание: "Здесь была Deutschland около 700 лет назад".

"Снеся здание, закрасив надпись, вы занимаетесь только разрушением. Есть люди, искренне считающие, что так и надо. Но как можно считать, что фактически культурное наследие и так разнообразной России следует уничтожать? Я считаю, что такие действия вредны и опасны, а эти люди плодят невежество. Настоящий патриот будет делать все для счастья себя и своей Родины", - прокомментировал он свой поступок в Instagram.

Одиночная манифестация Румянцева не привела к его задержанию.

Фото: utro5750 / Instagram