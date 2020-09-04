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20:22

КРТИ заказал планировку территории под продолжение метро до Пулково

фото ЗакС политика КРТИ заказал планировку территории под продолжение метро до Пулково

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры через сайт государственных закупок приступил к поиску подрядчика, который распланировал бы территорию на юге города для продолжения "красной" Кировско-Выборгской линии метрополитена до аэропорта Пулково. Начальная цена разыгрываемого на аукционе контракта составляет более 37,36 млн рублей.

Раньше 2030 года следующая за "Проспектом Ветеранов" станция, по плану, появиться не должна. Документацию, согласно обязательствам в техническом задании, исполнитель работ должен закончить до конца лета 2022 года.

Ранее городские власти много лет рассматривали идею запуска аэроэкспресса, который бы без пробок связывал центр города с аэропортом.

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