Бюджетные совещания: спасти "Санкт-Петербург" и ангелов

В Законодательном собрании Петербурга продолжаются "нулевые чтения" бюджета на 2021 год. Свои предложения по расходованию средств налогоплательщиков в пятницу, 4 сентября, озвучили еще несколько комитетов Смольного. Наиболее интересно депутаты реагировали на вопросы ремонта исторических памятников и предвыборного финансирования городского телевидения.

Выборы и "Санкт-Петербург"

Бюджет телеканала "Санкт-Петербург", принадлежащего правительству города, в 2021 году может составить небывалые 1,3 млрд рублей. Уже сейчас ему готовы отдать 1 млрд 52 млн рублей, но комитету по печати этого мало.

Выступая на "нулевых чтениях", председатель комитета Владимир Рябовол заявил, что каналу необходимо еще 322 млн. Из них 200 - это сумма, которую у "Санкт-Петербурга" забрали в ходе весенней корректировки бюджета 2020 года. Тогда, напомним, почти всем комитетам Смольного пришлось сократить свои потребности из-за коронавируса.

Еще 100 млн рублей "Санкт-Петербургу" нужны "на развитие интернет-вещания, выход в цифровое пространство и полный рефреш сайта", объяснил Рябовол. Он уточнил, что вся эта модернизация задумана к выборам в Законодательное собрание, которые ожидаются в сентябре 2021 года.

Немногочисленных оппозиционеров, участвующих в бюджетных совещаниях, эта информация насторожила. Ирина Иванова из КПРФ удивилась, что на содержание городского канала и так планируется направлять около 4 млн рублей в день, но комитету этого недостаточно. Недовольным остался и депутат от "Яблока" Борис Вишневский. По его словам, в последнее время "Санкт-Петербург" транслирует только позиции губернатора Александра Беглова и единороссов, а мнение "яблочников" представляет лишь в политической программе "Партбюро". Правда, и она не выходила в эфир с начала марта.

- От меня операторы "Санкт-Петербурга" каждый раз старательно отводят камеры во время выступлений. Началось это полтора года назад, когда я заявил, что хочу идти в губернаторы, - рассказал Вишневский ЗАКС.Ру.

По его мнению, пока точки зрения представленных в парламенте политических сил подаются непропорционально, нельзя поддерживать увеличение финансирования этого канала, живущего за счет налогоплательщиков.

Рябовол ответил критикам, что городскому телеканалу уже давно пора увеличить штат сотрудников для обслуживания новой передвижной станции. Он добавил, что это даст возможность Петербургу вести трансляции публичных мероприятий на уровне Первого канала. Траты на эти цели по региональным меркам кажутся высокими, но не идут ни в какое сравнение с объемами финансирования городских каналов Москвы столичной мэрией, отдельно отметил председатель комитета.

- У них два канала, и они на один тратят в 8 раз, на другой в 10 раз больше, - уточнил Рябовол.

Эту мысль развил заместитель председателя бюджетно-финансового комитета ЗакСа, депутат "Единой России" Андрей Васильев. Согласно озвученным им данным, "Санкт-Петербург" объективно уступает нескольким десяткам региональных телеканалов страны. А потому поддерживать его необходимо, уверен единоросс.

- Мы сегодня находимся в самом низу информационной составляющей страны, на 58-м месте. Канал "Архыз" находится выше нас, не говоря уже о кубанских, о ставропольских каналах. Потому что ничтожное финансирование. То, с чем сегодня работает канал "Санкт-Петербург" - это каменный век. С передвижным медиацентрам хоть что-то можно сделать, потому что та картинка, которая сегодня идет, она мало кому интересна, - заявил Васильев.

"Делают из ангела дьявола"

Комитету по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) в новом бюджете пока определили 1,4 млрд рублей. Но он хочет почти в четыре раза больше. Председатель комитета Сергей Макаров озвучил доппотребность в 4,7 млрд рублей. Три из них необходимы на приведение в порядок фасадов зданий-памятников. Программа по их ремонту пока тормозит. По словам Макарова, из-за того, что до сих пор не ввели туристические сборы, за счет которых и планировали восстанавливать исторические здания. Пока ремонт отложен на год, но в доппотребность комитета Макаров сумму в 3 млрд включил, хотя сам признался, что сделал это "формально".

- Туристический сбор не введен. Когда он будет введен - непонятно, поэтому источник финансирования программы под большим вопросом. Но мы оставляем этот вопрос на ваше усмотрение, - обратился глава комитета к депутатам.

По словам депутата Вишневского, в комитете также заявили, что при нынешнем уровне финансирования на реставрацию всех фасадов домов-памятников уйдет 125 лет.

Единоросс Васильев обратился к комитету финансов и правительству Петербурга с просьбой дать КГИОП возможность развернуться "широким фронтом". По его словам, "не совсем правильно" откладывать ремонтные работы даже на один год.

- Город разваливается, - сокрушался Васильев. - Мы провели в течение последних трех лет громадную работу по тому, чтобы у нас была возможность на законных основаниях к этому подойти и качественно исполнить эти работы (по ремонту фасадов - ЗАКС.Ру). Все знают как на Каменноостровском проспекте из-за того, что занимаются неподготовленные организации пришлось останавливать работы, переделывать это все. Мы помним как изменяется внешний вид архитектурных ансамблей зданий: таджики делают из ангела дьявола.

"Яблочник" Вишневский, пользуясь случаем, поинтересовался, как получилось, что КГИОП разрешил пробить дверь вместо окна в доме-памятнике XVIII по адресу набережная Фонтанка, 2. Макаров ответил, что этот вопрос никакого отношения к реставрации не имеет - собственник здания провел историко-культурную экспертизу и получил разрешение комитета на производство таких работ.

Елена Киселева из "Единой России" посетовала на то, что в раздаточных материалах КГИОП почти все названия исторических памятников написаны с ошибками. Она попросила сотрудников комитета обратить на это внимание.

Как обычно, КГИОП просит деньги для религиозных организаций, чтобы они смогли отремонтировать принадлежащие им объекты. На этот раз на подобные субсидии потребовались дополнительные 280 млн рублей. Макаров подчеркнул, что деньги пойдут не только Русской православной церкви, но и лютеранам, католикам, иудеям и другим конфессиям. Но эта статья расходов оживления в депутатском корпусе не вызвала.

На коммуналки снова не додали

Жилищный комитет просит увеличить свое финансирование вдвое. Его доппотребность составила 22,9 млрд рублей при заложенном в проекте базовом объеме в 21,5 млрд. По словам участников совещания, председатель комитета Виктор Борщев попросил выделить 7,6 млрд рублей энергокомпаниям. Второй пункт - программы "Расселение коммунальных квартир" и "Молодежи - доступное жилье". На их реализацию, по словам главы комитета, необходимы дополнительные 4,7 млрд рублей. В настоящее время в бюджете на жилищные программы заложено примерно вдвое меньше.

Комитету по социальной политике в 2021 году планируют выделить 60 млрд рублей. Это более чем на 22 млрд меньше, чем в текущем. Глава комитета Александр Ржаненков объяснил такую разницу тем, что текущий бюджет пришлось увеличивать из-за пандемии.

- Мы надеемся, что в следующем году таких объемов не потребуется. Но если потребуется, думаю, что правительство и Законодательное собрание нас поддержат, - добавил Ржаненков.

Дополнительная потребность комитета составила 9,2 млрд рублей. Ржаненков скромно заметил, что понимает, как его коллегам из Комфина приходится лавировать между различными распределителями бюджетных средств с их потребностям и что денег на всех не хватит. Однако депутаты в целом высказывались за то, чтобы бюджет на социальную политику был больше, так как пока неизвестно, что ждать от коронавируса в ближайшем будущем.

Сергей Еремеев

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