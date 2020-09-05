В России выявлено более 5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки зафиксировано 5 205 новых случаев заражения коронавирусом, всего за время эпидемии в статистику попали 1 020 310 заболевших, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Число летальных исходов от коронавируса увеличилось до 17 759, из них 110 внесли в списки за последний день.

В Петербурге число заболевших увеличилось на 195 заболевших, всего известно о 37 620 заразившихся петербуржцев. 19 летальных исходов признаны связанными с коронавирусом, всего, по официальным данным, от болезни умерли 2 522 жителя города. В Ленобласти заразились еще 34 человека, всего известно о 6 978 заболевших жителей региона.

В Мурманской области число зараженных коронавирусом возросло до 13 173 человек (+63), в Архангельской – до 11 131 (+72), в Коми – до 6 716 (+37). В Псковской области всего заболели 4 745 человек (+34), в Новгородской – 4 452 (+24), в Вологодской - 3 557 (+38). В Калининградской области в статистику внесены 3 523 заболевших (+21), в Карелии – 3 264 (+35), в НАО – 316 (0).