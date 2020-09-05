Петербуржцев приглашают сдать кровь в честь Дня донора костного мозга

"Фонд доноров" приглашает петербуржцев принять участие в донорских акциях, сдав кровь и костный мозг 17 сентября.
Тематическая акция будет посвящена Всемирному дню донора костного мозга. В ее рамках 17 сентября можно будет сдать кровь и ее компоненты в четырех точках и вступить в регистр потенциальных доноров кроветворных стволовых клеток еще в двух. В некоторых точках предусмотрена предварительная электронная регистрация. Все доноры получат памятные сувениры, первичным донорам вручат донорские книжки, а вступившим в регистр потенциальных доноров костного мозга горожанам обещают особые сюрпризы.
Где сдать кровь:
- ПСПбГМУ им. Павлова
Адрес: метро "Петроградская", улица Льва Толстого, д. 19, корп. 53
Время приёма доноров: 08:30-12:00
Требуется предварительная регистрация на сайте отделения.
При себе нужно иметь паспорт, иностранным гражданам кроме паспорта необходимо иметь регистрацию в Петербурге сроком от 1 года.
- ГБУ СЗОНКЦ им. Л. Г. Соколова
Адрес: метро "Озерки", проспект Луначарского, д. 47
Время приёма доноров: 09:00-12:00
При себе нужно иметь паспорт, иностранным гражданам кроме паспорта необходимо иметь регистрацию в Петербурге сроком от 1 года.
- Городской клинический онкологический диспансер, отделение переливания крови
Адрес: метро "Проспект Ветеранов", проспект Ветеранов, д. 56 (вход через служебный)
Время приёма доноров: 09:00-11:00
При себе нужно иметь паспорт, принимают с регистрацией СПб, ЛО и временной (минимум полгода) регистрацией
- Трансфузиологическое отделение клиники им. Петра Великого
Адрес: Пискаревский проспект, д. 47, пав. 26, 1 этаж
Время приёма доноров: 10:00-12:30
При себе нужно иметь паспорт РФ
Где вступить в регистр и сдать кровь:
- Донорский отдел Российского НИИ гематологии и трансфузиологии
Адрес: метро "Площадь Восстания", улица 2-ая Советская, д. 16
Время приёма доноров: 08:30-11:30
При себе иметь паспорт РФ, доноров крови принимают с пропиской СПб, ЛО и временной (минимум полгода) регистрацией, в регистр принимают с паспортом РФ
- Отделение переливания крови Городской больницы №15
Адрес: метро "Проспект Ветеранов", улица Авангардная, д. 4 (отдельно стоящее здание на территории больницы)
Время приёма доноров: 09:00-11:00
При себе иметь паспорт РФ, иностранным гражданам кроме паспорта необходимо иметь регистрацию в СПб сроком от 1 года.