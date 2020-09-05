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13:01

В офис "Открытой России" в Петербурге пришли силовики

фото ЗакС политика В офис "Открытой России" в Петербурге пришли силовики

Силовики пришли в офис "Открытой России" в Петербурге, передает "ОВД-Инфо" со ссылкой на активиста Владимира Василенко.

По словам сотрудников "Открытой России", те, кто в тот момент был в офисе, не выходят на связь, контакта с ними нет. С чем связан интерес силовиков – пока неясно. Предположительно, это может касаться акции "кормления голубей", которая пройдет у Гостиного двора.

Обновлено 13:22 координатор "Открытой России" Анастасия Буракова сообщила, что интерес силовиков действительно связан с акцией "кормление голубей": они пришли в офис за реквизитом и вломились вслед за пришедшими в помещение активистами, не давая закрыть дверь. 

Накануне исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова отправили под арест на 14 суток, вменив ему нарушения на акции по сбору подписей под коллективным иском против поправок в Конституцию.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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