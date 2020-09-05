В Петербурге проходит очередная акция в поддержку Хабаровска, Беларуси и Навального

У станции метро "Гостиный двор" в Петербурге проходит еженедельная акция в поддержку протестов в Хабаровске против ареста экс-губернатора края Сергея Фургала и в Республике Беларусь против официальных результатов выборов президента страны, а также находящегося в коме оппозиционера Алексея Навального, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Планировали выступить собравшиеся и за решение экологической проблемы Финского залива. Как заявили организаторы, это мероприятие должно стать завершающим. После него планируется перерыв для наблюдения за выборами губернатора Ленинградской области, уточняли они в анонсе акции.

Рядом с собравшимися проходит сбор подписей за возбуждение уголовного дела о нападении на борющегося с незаконной торговлей активиста Александра Виноградова и сожжении его автомобиля. Обращение активисты намерены направить в прокуратуру и Следственный комитет.

Сейчас на акции собралось около 20-30 человек. Вдоль Невского проспекта припаркованы автомобили сотрудников правоохранительных органов, а выход на проезжую часть снова огорожен железным забором. Полицейские предупреждают собравшихся, что никаких мероприятий у Гостиного двора согласованно не было и участники проходящего мероприятия могут быть задержаны.

София Саттарова