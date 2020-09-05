Обыск в "Открытой России" связан с делом о дымовой шашке на пикетах у Гостиного двора

Обыски в петербургском офисе "Открытой России" связаны с уголовным делом о хулиганстве из-за брошенной во время акции у Гостиного двора 22 августа дымовой шашки, сообщила координатор "Открытой России" Анастасия Буракова.

Из опубликованного ей постановления следует, что обыск проводится в условиях, "не терпящих отлагательства", без постановления суда: следователи предположили, что подозреваемый по делу мог посещать офис "Открытой России". Само постановление датировано 4 сентября, накануне обыска.

"Постановление построено на одних предположениях: мог посещать, мог общаться и так далее. Очевидно, что основная задача этого беззакония - парализовать работу офиса и изъять технику", -заявила Буракова.

Тем временем из офиса изымают технику, в том числе: ноутбук, лазерный принтер, плоттер.

24 августа полиция отчиталась о задержании 26-летнего петербуржца, которого подозревают в том, что он на пикетах у Гостиного двора 22 августа бросил дымовую шашку на Невском проспекте.