18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

14:31

Обыск в "Открытой России" связан с делом о дымовой шашке на пикетах у Гостиного двора

фото ЗакС политика Обыск в "Открытой России" связан с делом о дымовой шашке на пикетах у Гостиного двора

Обыски в петербургском офисе "Открытой России" связаны с уголовным делом о хулиганстве из-за брошенной во время акции у Гостиного двора 22 августа дымовой шашки, сообщила координатор "Открытой России" Анастасия Буракова.

Из опубликованного ей постановления следует, что обыск проводится в условиях, "не терпящих отлагательства", без постановления суда: следователи предположили, что подозреваемый по делу мог посещать офис "Открытой России". Само постановление датировано 4 сентября, накануне обыска.

"Постановление построено на одних предположениях: мог посещать, мог общаться и так далее. Очевидно, что основная задача этого беззакония - парализовать работу офиса и изъять технику", -заявила Буракова.

Тем временем из офиса изымают технику, в том числе: ноутбук, лазерный принтер, плоттер.

24 августа полиция отчиталась о задержании 26-летнего петербуржца, которого подозревают в том, что он на пикетах у Гостиного двора 22 августа бросил дымовую шашку на Невском проспекте.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

18:26 Несовершеннолетнюю активистку задержали после акции солидарности у Гостиного двора

14:58 В Петербурге у Гостиного двора развернули протестный флаг Беларуси

14:27 В Петербурге проходит очередная акция в поддержку Хабаровска, Беларуси и Навального

4 сентября, 15:18 В Петербурге продолжились пикеты в защиту избитого борца с нелегальной торговлей

3 сентября, 14:55 Суд прекратил дела трех задержанных петербуржцев из-за пикета против поправок в Конституцию

1 сентября, 17:30 Из-за нападения на борца с нелегальной торговлей у здания ГУ МВД проходят пикеты

29 августа, 19:32 Петербургские голуби начинают худеть

29 августа, 17:04 Петербургская акция "Кормим голубей" прошла без происшествий

29 августа, 15:10 Активистку "Гражданского общества" задержали в копицентре при печати плакатов

29 августа, 14:10 У Гостиного двора началась акция в поддержку Навального, протестов в Хабаровске и Беларуси


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
17:56 Собянин заявил об отсутствии в России второй волны коронавируса

16:39 Беглов поздравил Собянина и москвичей с Днем города

15:52 МИД РФ заявил о работе стран Запада и НАТО над производством "Новичка"

14:58 В Петербурге у Гостиного двора развернули протестный флаг Беларуси

14:31 Обыск в "Открытой России" связан с делом о дымовой шашке на пикетах у Гостиного двора

14:27 В Петербурге проходит очередная акция в поддержку Хабаровска, Беларуси и Навального

13:36 Путин поздравил москвичей с Днем города

13:01 В офис "Открытой России" в Петербурге пришли силовики

12:45 Петербуржцев приглашают сдать кровь в честь Дня донора костного мозга

11:14 В России выявлено более 5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

10:23 Белорусский телеканал опубликовал запись "перехваченного разговора" Германии и Польши о Навальном

4 сентября, 22:02 Бюджетные совещания: спасти "Санкт-Петербург" и ангелов

4 сентября, 20:55 Соболь определила для себя три группы вероятных врагов Навального

4 сентября, 20:22 КРТИ заказал планировку территории под продолжение метро до Пулково

4 сентября, 19:57 В Калининграде протестуют против уничтожения исторической памяти о немцах

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru