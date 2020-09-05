В Петербурге у Гостиного двора развернули протестный флаг Беларуси

В Петербурге на акции солидарности 5 сентября активисты развернули красно-бело-красный флаг, ставший символом протеста в Беларуси против официальных результатов выборов в стране, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру. Флаг держат два человека, рядом с ними в ещё один флаг аналогичной расцветки завернулась девушка с венком на голове.

Сотрудники полиции продолжают предупреждать собравшихся на акции солидарности, что их мероприятие не согласовано и они могут быть задержаны. Людей это не останавливает - они продолжают вставать в пикеты, привлекая внимание к разным вопросам. В частности, люди выступают в поддержку протестов жителей Хабаровска, находящего в коме оппозиционера Алексея Навального и других тем.

София Саттарова