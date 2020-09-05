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17:56

Собянин заявил об отсутствии в России второй волны коронавируса

фото ЗакС политика Собянин заявил об отсутствии в России второй волны коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью для фильма Сергея Брилева "Непременный Госсовет" заявил, что в России нет второй волны коронавируса, и в регионах продолжается первая волна.

"Пандемия имеет очень серьезную специфику, потому что она очень локализована: сегодня говорят о второй волне пандемии, но на самом деле, это не вторая волна, это прохождение первой волны разными регионами", - приводит слова Собянина ТАСС.

По словам Собянина, несколько регионов, в том числе Москва, уже прошли пиковые значения заболеваемости коронавирусом, другие регионы к этому "только подступились", третьй "находятся прямо в эпицентре этой ситуации". "Очень важна настройка по регионам, а иногда даже по городам и муниципалитетам", - подчеркнул мэр столицы.

На 5 августа в России известно о более 1,02 млн заразившихся коронавирусом за время эпидемии.

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