Депутаты и общественники подписали письмо в защиту избитого борца с нелегальной торговлей

Нападение на активиста Александра Виноградова, известного своей борьбой с незаконной уличной торговлей в Петербурге, послужило поводом для опубликования открытого письма в его поддержку, подписанного общественными деятелями и депутатами Законодательного собрания. В документе содержится требование скорейшего и тщательнейшего расследования инцидента и привлечения к ответственности виновных, выражавшееся на одиночных пикетах у различных административных зданий всю неделю. Поддерживают "подписанты" и саму деятельность Виноградова, отмечая, что проблема, стоящая в центре его внимания, со временем только усугубляется.

"От незаконной торговли не поступает в бюджет города ни копейки. "Предприниматели" не платят арендную плату, не платят налоги. <...>В последнее время лица, осуществляющие нелегальную торговую деятельность, стали крайне агрессивны. Причём не только к общественникам, которые поднимают проблему незаконной торговли, но и к жителям города", - говорится в тексте документа.

Всего письмо подписали 416 человек, в их числе Ольга Ходунова, депутат петербургского парламента от КПРФ.

Виноградова избили арматурой неизвестные неделю назад. После того, как он попал в больницу с переломами конечностей, у него сожгли автомобиль. Оба происшествия он связывает между собой.

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