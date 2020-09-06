Белковский проанализировал психическое состояние Лукашенко

Политолог Станислав Белковский, часто выступающий с позиций политического психолога, отреагировал на недавнее заявление белорусского президента Александра Лукашенко, который утверждает, что отравление оппозиционера Алексея Навального было инспирировано западными странами для якобы отвлечения внимания Кремля от белорусских проблем. В подтверждение этого белорусский лидер даже обнародовал "прослушку" телефонных переговоров в исполнении официальных представителей Варшавы и Берлина. Для эксперта очередное резонансное заявление Лукашенко есть продолжение целого ряда "безумных", по его мнению, тезисов и поступков, которые, впрочем, политологу не кажутся чем-то необъяснимым. В глазах Белковского обсуждаемый им деятелем уже достаточно давно в принципе не ведет себя хоть сколько-нибудь адекватно.

"Это всё продолжение "изумрудов безумий" действующего белорусского лидера, который прекрасно понимает на уровне интуиции, что ему вот-вот придется уйти. Но сознание его, разум категорически этому сопротивляется, что и приводит к тяжелому неврозу, переходящему в психоз. Вы помните, что еще недавно Польша вводила войска в Гродненскую область (по его версии). Потом был обещан крестовый поход на Запад под прикрытием российских войск. Министр обороны Беларуси, который давеча приезжал в Москву, утверждал, что в Беларуси готовился государственный переворот, который организовали 4 страны — Украины, Польша, Чехия и Литва, то есть, белорусский народ там был совершенно ни при чем, и так далее", - рассудил он в авторской радиопрограмме.

По прогнозу и пожеланию Белковского, Лукашенко должен пройти психиатрическую экспертизу в Москве, узнать тяжелый диагноз и как минимум на основании этого сложить полномочия, поскольку того требует буква белорусской Конституции, предусматривающая такие случаи.

Напомним, что 9 августа белорусский ЦИК насчитал президенту 80% голосов, после чего городские площади наполнились протестующими, которых избивали как на улице, так и в изоляторах. Известно о нескольких погибших и пропавших без вести в результате действий силовиков. Протесты продолжаются.