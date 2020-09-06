В Минске снова задерживают демонстрантов

В центре белорусской столицы по случаю очередной протестной манифестации, обещающей быть широкомасштабной, начались задержания активистов. В городе, по всей видимости, с целью снизить численность митингов и шествий, закрыли станции метрополитена. Что характерно, на сей раз не работают на вход и выход даже периферийные станции. Трансляцию происходящего, как и прежде, ведет "рупор" белорусских оппозиционеров, Telegram-канал NEXTA.

При некоторых задержаниях граждане оказывают сопротивление силовикам и даже срывают с них маски. Демонстранты стараются идти, сцепившись между собой. Сообщается также о том, что на людей нападают "титушки", вырывая бело-красно-белые флаги и плакаты.

Напомним, что 9 августа Александр Лукашенко в шестой раз победил на выборах, но граждане массово оспаривают честность такой победы. Десятки тысяч белорусов по всей стране уже целый месяц своей уличной активностью сообщают ему, что хотят его ухода и перевыборов. Россия согласилась помочь Лукашенко своим силовым резервом. В ходе протестов, часто подавляемых жестоко, имелись жертвы. Самые массовые акции обычно проводятся по воскресеньям.

UPD 15:10 Распространились сведения об обилии пострадавших демонстрантов после столкновений с омоновцами