В Петербурге открылся филиал "СПИД.Центра"

На Литейном проспекте, 41 начал свою работу офис столичной благотворительной организации "СПИД.Центр", основанной журналистом проправительственного медиа Russia Today Антоном Красовским. Сюжет об открытии учреждения снял канал Piter TV. В задачи центра, которые декларирует его руководство, входит, в частности, популяризация борьбы с ВИЧ-инфекцией а также непосредственно борьба с замалчиванием заболевания, часто называемого "чумой XX века". Занимаются его сотрудники и просветительской деятельностью, организовывая тематические лекции и презентации.

В помещении фонда, расположенном на шестом этаже, любой желающий может бесплатно сдать тест на наличие ВИЧ-инфекции при гарантиях анонимности. Работать организация собирается ежедневно с 13 до 21 часа.