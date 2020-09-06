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15:10

Мемориальную доску изобретателю трамвая чиновники согласуют по упрощенной процедуре

фото ЗакС политика Мемориальную доску изобретателю трамвая чиновники согласуют по упрощенной процедуре

Названный в прошлом году именем инженера, изобретателя электрического трамвая Федора Пироцкого сквер в Центральном районе Петербурга должен без каких-либо затруднений в ближайшем будущем обрести его мемориальную доску. Об этом со ссылкой на муниципального депутата МО "Литейный округ" Константина Хрщоновича сообщил активист Красимир Врански. Такой вывод они делают из прошедшего 6 сентября заседания в комитете по градостроительству и архитектуре.

"Ждём утверждения Регламента установок Топонимических досок, после которой доска в сквере Пироцкого будет согласована по упрощённой процедуре", - гласит сообщение.

Кроме того, чиновники комитета по благоустройства одобрили идею установки в сквере малой архитектурной формы.

Ранее на неделе, ко 140-летию пуска по Петербургу первого электрического трамвая, имя Пироцкого присвоили Невскому заводу электротранспорта.


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