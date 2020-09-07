На Кипре раскрыли имена россиян с "золотыми паспортами" из группы риска

Кипрская газета Politis опубликовала имена 34 владельцев "золотых паспортов", выданных на Кипре в 2008-2012 годах, в том числе – российских граждан.

По данным издания, эти имена содержались в письме президента Кипра Никоса Анастасиадиса лидерам других стран, и список был под грифом "секретно". Теперь этот перечень рассекречен. Всего сообщается о 141 получившем "золотой паспорт" Кипра в эти годы, но 34 из них относились к "группе повышенного риска", были под следствием или работали в компаниях, попавших под санкции.

В перечень попали 24 россиянина, а также граждане Украины и Сирии. Среди россиян, получивших "золотые паспорта" Кипра, упоминаются владелец группы ЕСН Григорий Березкин, бывший сенатор от Чувашии, совладелец группы "Синтез" Леонид Лебедев, владелец торговой сети Spar в России Антон Белобрагин, первый замглавы ВЭБ.РФ Михаил Кузолев, основатель группы компаний "Вид" Алексей Ушамирский, первый замглавы финансово-экономического департамента "Газпрома" Игорь Шаталов, вдова бывшего владельца банка "Уралсиб" Людмила Коган и другие.

Среди украинских граждан в список вошли бизнесмены Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов и Елена Гайдук.

В 2019 году власти Кипра аннулировали "золотые паспорта" 26 человек, в том числе девяти россиян. Свое намерение они объяснили тем, что эти люди могут быть фигурантами различных разбирательств, в том числе уголовных. Сообщалось, что тогда же кипрского гражданства лишился российский предприниматель Олег Дерипаска.