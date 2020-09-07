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10:27

Защита Фургала обжаловала продление его ареста до декабря

фото ЗакС политика Защита Фургала обжаловала продление его ареста до декабря

Адвокаты бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обжаловали решение Басманного суда Москвы о продлении срока ареста до декабря, передает ТАСС со ссылкой на адвоката Михаила Карапетяна.

По словам Карапетяна, защита считает это решение "необоснованным, немотивированным и основанным на грубом нарушении норм Уголовно-процессуального кодекса".

"Детально уголовное дело в отношении нашего подзащитного комментировать адвокатам нельзя, потому что заседание по продлению срока ареста Сергею Ивановичу проводилось в закрытом режиме, с чем мы также были категорически не согласны", - пояснил адвокат.

Дата рассмотрения жалобы в Мосгорсуде пока не назначена.

Фургала обвиняют в организации убийств и покушении на убийство в 2004-2005 годах бизнесменов в Хабаровском крае. В начале сентября ему предъявили обвинение в убийстве бизнесмена Евгении Зори, которого застрелили в Хабаровске в 2004 году. Фургал свою вину отрицает.

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