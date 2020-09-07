Защита Фургала обжаловала продление его ареста до декабря

Адвокаты бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обжаловали решение Басманного суда Москвы о продлении срока ареста до декабря, передает ТАСС со ссылкой на адвоката Михаила Карапетяна.

По словам Карапетяна, защита считает это решение "необоснованным, немотивированным и основанным на грубом нарушении норм Уголовно-процессуального кодекса".

"Детально уголовное дело в отношении нашего подзащитного комментировать адвокатам нельзя, потому что заседание по продлению срока ареста Сергею Ивановичу проводилось в закрытом режиме, с чем мы также были категорически не согласны", - пояснил адвокат.

Дата рассмотрения жалобы в Мосгорсуде пока не назначена.

Фургала обвиняют в организации убийств и покушении на убийство в 2004-2005 годах бизнесменов в Хабаровском крае. В начале сентября ему предъявили обвинение в убийстве бизнесмена Евгении Зори, которого застрелили в Хабаровске в 2004 году. Фургал свою вину отрицает.