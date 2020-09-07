Комблаг запросил 3,5 млрд рублей на технику для уборки Петербурга от снега

Комитет по благоустройству Петербурга нуждается в дополнительных 3,5 млрд рублей на приобретение снегоуборочной техники, следует из доклада представителей комблага на "нулевых чтениях" по бюджету на 2021 год. Бюджетные совещаний 7 сентября продолжились в Мариинском дворце.

Изначально покупать технику для расчистки проезжей части в 2021 году не планировалось. Комитет финансов не стал включать эту статью расходов в представленный ранее проект бюджета.

Еще 1,7 млрд рублей комблаг попросил выделить дополнительно на содержание зеленых зон и компенсационное озеленение, 1,5 млрд - на реализацию программы "Комфортная городская среда". Общая доппотребность комитета составила 8,9 млрд рублей при уже спроектированном бюджете в 17,7 млрд.

Последний раз Смольный массово закупал снегоуборочную технику во второй половине 2019 года. Тогда порядка 3 млрд рублей ушло на приобретение 471 единицы: тракторов, комбинированных автомобилей, мультимобилей. Последующая зима была малоснежной.