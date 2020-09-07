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11:42

В Белоруссии исчезли сразу несколько членов координационного совета оппозиции

фото ЗакС политика В Белоруссии исчезли сразу несколько членов координационного совета оппозиции

Одну из лидеров белорусской оппозиции, Марию Колесникову, в центре Минска задержали и увезли на микроавтобусе неизвестные люди, после чего она перестала отвечать на звонки, передает издание TUT.By. Люди были в масках и при этом в гражданской одежде. Как пишет ТАСС, полиция Минска заявила о начавшейся проверке этой информации. 

РБК сообщает, что сегодня же, 7 сентября, перестал выходить на связи пресс-секретарь координационного совета оппозиции Антон Родненков и еще несколько людей, относящих себя к этому общественно-политическому движению.

Напомним, что протесты в Белоруссии длятся уже месяц. Люди недовольны сфальсифицированными, с их точки зрения, выборами, на которых 80% голосов набрал Александр Лукашенко, и последовавшим после этого насилием по отношению к демонстрантам. Россия в этом конфликте занимает сторону Лукашенко и даже заготовила для него резерв из силовиков на случай беспорядков.

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