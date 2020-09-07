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12:30

Глава Архангельской области предложил создать Общественный совет

фото ЗакС политика Глава Архангельской области предложил создать Общественный совет

Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский провел встречу со своим Штабом общественной поддержки, который начал свою работу два месяца назад, и предложил усовершенствовать диалог власти и общества, придав ему новое институциональное выражение.

"Сегодня мы работаем в формате штаба общественной поддержки, а на будущее, если нас поддержат жители, это может быть расширенный общественный совет, представленный во всех муниципалитетах. Через эту модель мы можем делать именно то, что нужно людям. <...> Я считаю, что у нас есть все шансы принципиально изменить взаимоотношения с обществом и стать союзниками с нашими жителями", - приводит его слова местный портал 29.ru.

Отметим, что региональные выборы в единый день голосования 13 сентября пройдут и в Архангельской власти. Цыбульский будет в них участвовать как кандидат от власти. Его оппонента, Олега Мандрыкина от "Яблока", до выборов не допустили под предлогом неправильно собранных подписей от муниципальных депутатов. В области сильны протестные настроения, выразившиеся в одном из самых громких политических конфликтов - борьбе с мусорным полигоном на станции Шиес, окончившейся победой гражданского общества. 

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