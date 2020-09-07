Глава Архангельской области предложил создать Общественный совет

Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский провел встречу со своим Штабом общественной поддержки, который начал свою работу два месяца назад, и предложил усовершенствовать диалог власти и общества, придав ему новое институциональное выражение.

"Сегодня мы работаем в формате штаба общественной поддержки, а на будущее, если нас поддержат жители, это может быть расширенный общественный совет, представленный во всех муниципалитетах. Через эту модель мы можем делать именно то, что нужно людям. <...> Я считаю, что у нас есть все шансы принципиально изменить взаимоотношения с обществом и стать союзниками с нашими жителями", - приводит его слова местный портал 29.ru.

Отметим, что региональные выборы в единый день голосования 13 сентября пройдут и в Архангельской власти. Цыбульский будет в них участвовать как кандидат от власти. Его оппонента, Олега Мандрыкина от "Яблока", до выборов не допустили под предлогом неправильно собранных подписей от муниципальных депутатов. В области сильны протестные настроения, выразившиеся в одном из самых громких политических конфликтов - борьбе с мусорным полигоном на станции Шиес, окончившейся победой гражданского общества.