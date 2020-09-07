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12:50

В Госдуме просят ФАС проверить Apple из-за проблем российских разработчиков с доступом в App Store

фото ЗакС политика В Госдуме просят ФАС проверить Apple из-за проблем российских разработчиков с доступом в App Store

Депутат Госдумы Антон Горелкин ("Единая Россия") обратился к Федеральной антимонопольной службе с просьбой проверить компанию Apple из-за проблем доступа российских раработчиков к магазину приложений App Store, пишет "Коммерсантъ".

В запросе Горелкин утверждает, что к нему неоднократно обращались российские разработчики с жалобами на невозможность зарегистрироваться в системе Apple. Без этой регистрации невозможно выставить свое приложение в App Store. В итоге, пояснил Горелкин, разработчикам приходится приобретать на черном рынке аккаунты, зарегистрированные в США и Китае, по цене от 300 долларов.

Проблема заключается в том, что для подтверждения личности Apple запрашивает платежный адрес у банка, через который разработчик намерен оплатить аккаунт, но формат данных, которые предоставляют российские банки, не соответствует требованиям корпорации, пояснил депутат. При этом, по его словам, для разработчиков США и Китая алгоритм другой: через популярные платежные системы, и этот способ российским компаниям недоступен.

"Фактически Apple ведет дискриминационную политику по признаку гражданства разработчиков для целого ряда стран, включая Россию", - заявил Горелкин.

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