ФСБ спустя месяц ответила на запрос о задержании в Беларуси журналиста "Медузы" Солопова

Федеральная служба безопасности ответила адвокату Сергею Бадамшину на запрос о задержании в Беларуси корреспондента "Медузы" Максима Солопова спустя почти месяц после его освобождения, документ Бадамшин опубликовал в своем Telegram-канале.

В ответе ФСБ "по существу" сообщает, что "ранее задержанный в республике Беларусь корреспондент интернет-издания "Медуза" Солопов Максим Викторович в настоящее время находится на территории Российской Федерации". Ответ датирован 4 сентября.

Бадамшин отправил запрос в ФСБ еще 10 августа, когда с Солоповым не было связи: его задержали в ночь во время работы над освещением протестов в Беларуси по заданию редакции. Связь с ним отсутствовала около двух суток, после этого Солопова 11 августа отпустили из изолятора.