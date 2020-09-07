Смольный возьмет кредит в 15 млрд рублей для покрытия дефицита бюджета

Комитет финансов объявил конкурс на предоставление кредита в 15 млрд рублей, начальная цена контракта составляет 787,5 млн рублей, следует из информации на сайте госзакупок.

Средства привлекаются на год, до 29 октября 2021 года. Процентная ставка за пользование каждым траншем линии не должна превышать 5,25%. Заявки будут принимать до 21 сентября, аукцион проведут 22 сентября.

Кредит необходим для покрытия дефецита бюджета Петербурга и погашение долгов, передает "Деловой Петербург". По итогам корректировки бюджета 2020 года его дефицит составил 104 млрд рублей.

Тем временем в петербургском Заксобрании уже начались "нулевые чтения" проекта бюджета на 2021 год. О том, как в первый день чтения проходили обсуждения за закрытыми дверями – в материале ЗАКС.Ру.