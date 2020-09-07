Макаров решил вернуться к закону о "балконной амнистии"

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров поручил усовершенствовать закон, запрещающий штрафовать "задним числом" владельцев остекленных балконов и лоджий. Об этом 7 сентября сообщила пресс-служба ЗакСа.

Вернуться к инициативе спикер городского парламента решил после встреч с жителями муниципалитетов "Аптекарский остров" и "Черная речка". Они пожаловались, что, несмотря на действующий закон, им предписали демонтировать остеклений балконов и лоджий.

"Осталась возможность требовать от жильцов демонтажа остекления, не согласованного с Комитетом по градостроительству и архитектуре. Об этом сообщили Вячеславу Макарову жители домов в Петроградском районе", - рассказали в ЗакСе.

Макаров призвал коллег по депутатскому корпусу срочно внести в действующие правила изменения, делающие их более четкими и однозначными.

"Управляющие компании не должны больше направлять никаких предписаний и преследовать жителей квартир по суду", - цитирует слова Макарова пресс-служба.

Напомним, законопроект о "балконной амнистии" был одной из первых инициатив, внесенных и принятых Заксобранием в 2020 году.

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