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14:56

Памфилова хочет перенести Единый день голосования на время школьных каникул

фото ЗакС политика Памфилова хочет перенести Единый день голосования на время школьных каникул

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, ранее уже критиковавшая выбор даты Единого дня голосования (13 сентября), находит разумным проводить его в период школьных каникул. К этой мысли ее подтолкнула выборная реформа, осуществленная в этом году и позволившая голосовать три дня подряд.

"Если проводить выборы всегда не в один день, значит, надо тогда или переносить единый день голосования или думать о каких-то каникулах. Считаю, что лучше найти оптимальный месяц и привести ЕДГ и каникулы к единому знаменателю. Например, проводить выборы в апреле, установить единую неделю каникул, когда можно проводить выборы", - цитирует чиновницу агентство "Интерфакс".

При этом Памфилова настроена против размещения УИКов непосредственно в школах и считает, что это препятствует образовательному процессу. Над проблемой требуется, по ее словам, поработать "системно".

Единый день голосования выпадает на сентябрь уже пятнадцатый год подряд.

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