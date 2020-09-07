Финляндия решила оставить закрытой границу для россиян

Генконсульство Финляндии сообщило, что ограничения на границе с Россией остаются в силе, граница для россиян пока остается закрытой.

"Ограничения на пересечение внешней границы сохраняются", - сообщили в генконсульстве. Действие предыдущих ограничений истекало 8 сентября, но и после этой даты попасть в Финляндию россияне не смогут, за исключением случаев работы или учебы там или на основании воссоединения семьи. Никаких новых дат возможных снятий ограничений не называется.

Границу с Россией Финляндия закрыла в середине марта из-за эпидемии коронавируса. Пока в Петербурге заболеваемость продолжает расти, за последние сутки число зараженных увеличилось на 196 человек.