КИО попросил 838,6 млн на программу "Молодежи - доступное жилье"

Дополнительная потребность комитета имущественных отношений Петербурга на 2021 год составила 1 млрд рублей. Из них 838,6 млн рублей планируется направить на целевые жилищные займы в рамках программы "Молодежи - доступное жилье".

Эти суммы были озвучены в ходе продолжившихся 7 сентября "нулевых чтений" по городскому бюджету.

Базовый объем проекта расходов КИО составил 5,5 млрд рублей. Это почти в пять раз меньше, чем планировалось при проектировании городского бюджета год назад.

Напомним, совещания по бюджету на 2021 год проходят в Мариинском дворце со 2 по 9 сентября. В них участвуют руководители исполнительных органов власти и депутаты Заксобрания Петербурга.