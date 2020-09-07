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15:49

Суд отменил штраф псковскому активисту по делу о фейках из-за статьи о нехватке аппаратов ИВЛ

фото ЗакС политика Суд отменил штраф псковскому активисту по делу о фейках из-за статьи о нехватке аппаратов ИВЛ

Псковский областной суд отменил штраф местному активисту Николаю Кузьмину по делу о фейках из-за публикации о нехватке аппаратов ИВЛ, сообщил руководитель "Агоры" Павел Чиков.

По словам Чикова, в ходе рассмотрения дела в суде сведения о ставшей причиной разбирательств публикации о недостатке аппаратов ИВЛ в инфекционной больнице подтвердилась. Жалоба на решение удовлетворена, производство по делу прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения.

Дело по ч. 9 ст. 13.15 КоАП (распространение недостоверной информации в СМИ) возбудили в апреле. Поводом стали его высказывания об аппаратах ИВЛ по состоянию на 16 марта. Также дело завели на журналистку Людмилу Савицкую, которая привела цитату Кузьмина в своей статье. В июле Кузьмина оштрафовали на 30 тысяч рублей.

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