Шульман считает, что высказывания РФ об отравлении Навального звучат дико

Политолог Екатерина Шульман, продолжая комментировать развивающийся международный скандал с отравлением оппозиционера Алексея Навального, сделал акцент на неправильном, с ее точки зрения, типе публичных оправданий, к которым прибегают официальные лица РФ. Морально безупречным было бы, уверена доцент РАНХиГС, исключить сами подозрения в возможности таких злодеяний. Однако вместо этого предметом спора для чиновников выступают иные вещи.

"Мне не хватает кого-то из официальных лиц, кто вышел и сказал бы не вот это вот бормотание - "Нам это невыгодно", "Наш Новичок новичковее" - а одну-единственную внятную вещь - "Мы не убиваем, РФ такими вещами не занимается, это не банда, а государство". Это простые слова, но их никто не произносит - возможно, из-за того, что никто не поверит. Но надо сказать, что всем остальным оправданиям типа "нам невыгодно" тоже не верят. То ли потеряно уже ощущение нравственных полюсов, люди слишком давно варятся в этому безумном дискурсе, который они сами наговорили, с этой "шахматной доской" и державами на ней, и они забыли уже, где добро и где зло", - призналась она в интервью "МБХ Медиа".

По словам Шульман, ситуация плоха еще и тем, что политические акторы перестают понимать то, как "дико" они выглядят со стороны и что роль правильных слов крайне важна, даже если они являются лукавством или ложью. В современном мире, считает политолог, становится неприемлемым избегать банальных, но выглядящих этичными со стороны объяснений и игнорировать социальной нормы.

После 18 дней нахождения в коме Навального сегодня, 7 сентября, немецкие врачи отключили от аппарата ИВЛ. Согласно их официальному заявлению, он был отравлен ядом из класса веществ "Новичок". Российская власть продолжает отрицать наличие отравляющих боевых веществ в организме Навального в период пребывания на своей территории и какую-либо причастность к произошедшему.